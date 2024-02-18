حقوق وتحديات ذوي الهمم على طاولة الصحفيين السبت المقبل 

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عقد اجتماعا لمناقشة قضية «حقوق وتحديات ذوي الهمم»، وذلك يوم السبت الموافق 24 فبراير في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مناقشة حقوق وتحديات ذوي الهمم

ووجهت اللجنة الدعوة لكافة الزملاء من ذوي الهمم، والزملاء ممن لديهم أفراد في الأسرة من ذوي الهمم، وكل الصحفيين المهتمين بهذا الملف، وجميع من لديهم أفكار واقتراحات لحضور هذا الاجتماع المهم، لبلورة استراتيجية وخطة عمل نسعى إلى تنفيذها بكل السبل الممكنة خلال الفترة المقبلة.

جدول تشغيل العيادات الخارجية

وفي سياق منفصل، كانت لجنة الرعايا الصحية بالصحفيين أعلنت عن جدول تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات الطبية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وسيكون الكشف مجانا وبأسبقية الحضور لكل أعضاء النقابة، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة، وكشف أسر الصحفيين مجانا بكارنيه مشروع العلاج، ويشمل فقط (الزوجة– الأبناء– الوالدين).