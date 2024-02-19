«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تحاول تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وغزة

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه في أعقاب تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حول الأحداث الجارية في غزة والضغوط السياسية الممارسة على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية، تُعقد اجتماعات دورية بين بوريل ووزراء الخارجية لمناقشة ما جرى التوصل إليه في مؤتمر ميونيخ للأمن.

نقاشات حول الهجوم على رفح الفلسطينية

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي رعد عبدالمجيد لجولة المراسلين المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نقاشات بالقضايا الخاصة بأوكرانيا والشرق الأوسط، وخاصة غزة والهجوم على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن أوروبا تحاول جاهدة في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وغزة.

نقاشات حول ملف إسرائيل وغزة

وتابع: «الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريل، يريد أن يكون له صوت أعلى ما كان من قبل، وهناك إجماع كبير بين وزراء الخارجية ودول الاتحاد الأوروبي، حول ملف إسرائيل وغزة وهناك من يؤيد إسرائيل، ومن يريد أن يكون هناك نوع من التوازن دون الانحياز لأي من الطرفين، وهناك من يؤيد القضية الفلسطينية».

وأكمل: «هناك محاولة لبعض الناقشات على ما يحدث في الضفة الغربية، وسيكون هناك نوع من التلويح لفرض عقوبات على إسرائيل وما تقوم به في الضفة، لكن هذا مجرد تلويح، ومن المتوقع أن يخرج بوريل في الساعة 5:20 ويقول كل ما حدث في الإجتماع وماذا سيحدث في الفترة المقبلة تجاه القضية الفلسطينية».