جوزيب بوريل عن أهل غزة: لم يعد أمامهم سوى الموت أو الصعود للقمر

«لقد ضاقت بهم ربوع الأرض، وباتت المدينة التي تؤويهم مهددة بالاختفاء من الوجود بين عشية وضحاها، ولم يعد أمامهم سبيل آخر سوى الموت أو الصعود إلى القمر»، وفقاً لكلمات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تقرير على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، عن تساؤلات وجهها قادة الاتحاد الأوروبي للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع التقرير، أنَّ كلمات الحق التي جاءت على لسان «بوريل» وجهها لعاصمة كيان الاحتلال الإسرائيلي، تل أبيب، وقادة الاحتلال الذين لم يمنعهم لجوء الفسلطينيين إلى نهاية حدود أراضيهم عن كف أيدي الشر عنهم.

يذكر تقرير «القاهرة الإخبارية»: «خطة الإبادة الكاملة لـ الفلسطينيين وقعت كالصاعقة فوق رؤوس دول العالم، ومن بينها أوروبا التي طالما دعمت تل أبيب، وشرعنت عملياتها العسكرية داخل القطاع، ولكن مع تحول الأوضاع إلى الأسوأ، والأمور باتت أكثر وحشية، ما أجبر بروكسل للخروج عن صمتها».