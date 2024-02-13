لماذا طلب «بوريل» من الولايات المتحدة وقف الإمداد العسكري لإسرائيل؟

قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي السفير عبد الرحيم الفرا، إن موقف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تغير كثيرا منذ بداية أزمة غزة وحتى اليوم.

أضاف "الفرا"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أنه في بداية الأسبوع الأول من حرب غزة، كان هناك نوع من التشنج يدب في المؤسسة الأوروبية سواء قادتها أو دولها الأعضاء، لكن "بوريل" سرعان ما بدأ يستوعب الموضوع أكثر، ونادى بوقف هذه الحرب.

أوضح أن "بوريل" بعد الأسبوع الأول من الحرب الشنيعة على قطاع غزة نادى بوقف إطلاق النار، وطالب القمة الأوروبية التي عقدت آنذاك بأن يتوجه القادة الأوروبيون جميعا إلى المناداة بوقف إطلاق النار، لكن قوبل باعتراض عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحينما تعترض دولة واحدة لا يمكن أن يصدر القرار.

وأشار إلى أن "بوريل" كان له أمس، موقف واضح وصريح، حينما طالب الولايات المتحدة بوقف الإمداد العسكري لإسرائيل، لأن الولايات المتحدة من ناحية تقول إن على إسرائيل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، ومن ناحية أخرى تدعم إسرائيل بكل أنواع الأسلحة، وبالتالي "بوريل" كان صريحا.