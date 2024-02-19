«القاهرة الإخبارية»: «العدل الدولية» تناقش قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

قال أبو بكر بشير مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ جلسة استماع علنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في محكمة العدل الدولية حدث تاريخي، لأنه يناقش بالأساس فكرة وقانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني منذ 57 عاما.

وأضاف «بشير» خلال مداخلة في «جولة المراسلين» على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد: «لماذا منذ 57 عاما؟! لأن الحديث عن الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بصفتها أراضٍ احتلتها إسرائيل عام 1967».

الوجود الإسرائيلي احتلالي

وتابع: «الوفد الفلسطيني هو الوفد الوحيد المتحدث اليوم، وأكد أن الوجود الإسرائيلي وجود احتلالي لأنه مبني على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، ويجب انتهاء الحال بهذه الأراضي مستقبلا إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي بوجوده عليها وضمها لها بالقوة يمنع إقامة الدولة الفلسطينية».