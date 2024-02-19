جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من مدن الضفة فجر اليوم

قال ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله إنَّ بلدة قباطية شهدت الاقتحام الأوسع فجر اليوم الاثنين، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين، ولا يوجد أي معلومات حول الأسرى الذين جرى اعتقالهم الليلة الماضية، مشيرة إلى اندلاع الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين.

اعتقال عشرات الفلسطينيين

وأضافت «السلامين» خلال مداخلة في «جولة المراسلين» على قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت فيما لا يقل عن 25 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية منذ فجر اليوم، موضحة أنَّ هيئة شؤون الأسرى والمحررين متمثلة في الرئيس تحدث حول ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وفوري للكشف عن المعتقلين والسجون السرية التي أقامتها قوات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر.

تعذيب الأسرى بالتنكيل والتعذيب المحرم دوليا

وتابعت أنَّ قناة الـ13 الإسرائيلية نشرت تقريرا حول كيفية تعذيب الأسرى بالتنكيل والتعذيب المحرم دوليا الذي يُمارس على المعتلقين الذي تم القبض عليهم منذ السابع من أكتوبر سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لافتة إلى هدم منزل في قرية الولجة غرب بيت لحم، وشق طرق استيطانية في بلدة حوسان، فضلا عن السيطرة على مزيد من الآراضي الفلسطينية.