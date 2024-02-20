مصدر: إجراء انتخابات الغرف السياحية قبل 30 يونيو 2024

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية الخمس التابعة له (شركات السياحة - المنشآت والمطاعم السياحية - المنشآت الفندقية - العاديات والسلع السياحية - الغوص والأنشطة البحرية) ستتم قبل يوم 30 يونيو 2024، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للغرف السياحية التي أصدرتها وزارة السياحة.

إجراء انتخابات الغرف السياحية

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّ وزير السياحة والآثار سيوجه الدعوة لإجراء انتخابات الغرف السياحية، ومواعيد العملية الانتخابية، موضحًا أن موعد إجراء الانتخابات يكون بعد 60 يومًا من فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات تلك اللجان.

وأشار إلى أن جميع انتخابات الغرف السياحية ستتم تحت إشراف قضائي، منوهًا إلى أن موعد إجراء انتخابات مجالس الغرف السياحية الخمس، ستتم قبل شهر من إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

واختتم المصدر بالإشارة إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، فإن انتخابات الغرف السياحية تقام خلال الـ 6 أشهر التي تلي نهاية العام المالي، موضحًا أن العام المالي للغرف السياحية، ينتهي يوم 31 ديسمبر من كل عام.