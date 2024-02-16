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وزير الآثار يوافق على إنشاء فروع لشركات السياحة لأول مرة منذ 2016

كتب:

عبده أبوغنيمة
05:45 م | الجمعة 16 فبراير 2024
أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارا حمل رقم 34 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء فروع لشركات السياحة فئة أ بالمحافظات التى تحددها الشركة، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977.

آليات الموافقة على إنشاء الفروع

وطبقا  لقرار وزير السياحة المنشور بالجريدة الرسمية، يجوز لوزير السياحة والآثار للأسباب التى يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة أو حجم العمالة بها أو خططها المستقبلية أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة الموافقة على إنشاء فروع لشركات السياحة بالمحافظات.

المرة الأولى منذ نحو 8 أعوام

ومن جهته، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنها المرة الأولى التى يُسمح فيها لشركات السياحة بافتتاح فروع جديدة لها بالمحافظات منذ عام 2016، لافتا إلى أن وزارة السياحة كانت تعلن أن أسباب عدم الموافقة على إنشاء فروع جديدة للشركات بالمحافظات وجود تشبع بالسوق وعدم الحاجة إلى وجود فروع جديدة .

5325 فرعا ومقرا رئيسيا لشركات السياحة بمصر

ووفقا لغرفة شركات السياحة، فإن عدد المقار الرئيسية والفروع لشركات السياحة بكافة محافظات الجمهورية تبلغ حاليا نحو 5325 فرعا ومقرا رئيسيا.

وكان وزير السياحة يصدر خلال السنوات الماضية قرارا دوريا كل 6 أشهر بعدم الموافقة على إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة بالمحافظات.

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