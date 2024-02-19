وزير السياحة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، بعد نشرها في الوقائع المصرية، ومن المقرر العمل بها اعتبارا من اليوم، تنفيذا للمادة الثالثة من مواد إصدار القرار المُشار إليه.

واشتملت اللائحة التنفيذية على مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى عدد 58 مادة موضوعية تناولت بالتنظيم كافة المسائل التي أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيمها، وعلى الأخص علاقة الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية والوزارة المعنية بشؤون السياحة.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن إصدار هذه اللائحة يأتى تفعيلا لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر في مايو الماضي في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار، نظرا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

تعزيز دور وقوة القطاع الخاص السياحي

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن الغرض من إنشاء هذا القانون ولائحته التنفيذية جاء لتعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة بمصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية، ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها الرقيب والمنظم للصناعة، بالإضافة إلى قدرتها على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة (Policy Advocacy) بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية Self-Regulation، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

تنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية

وأشارت الوزارة إلى أن القانون ولائحته التنفيذية سيقومان بتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات حرة، وتعبيرا بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد وما يمثلهم في المناقشات والموافقات في الأمور الهامة الخاصة بالصناعة.

وأوضحت أنه وفقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية، فإنه يمكن للغرف السياحية والاتحاد والمنشآت الأعضاء بها إعطاء الاستقلالية الإدارية اللازمة للاتحاد، كما حددت اللائحة دور المدير التنفيذي في الصناعة بوضوح، وفصلته عن دور رئيس مجلس الإدارة الذي يضع الآليات والسياسات التي تؤدي إلي الامتثال الأعلى للحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة وتعظيم مصالح المنشآت الأعضاء، فيما يقوم المدير التنفيذي بمتابعة الأداء التنفيذي وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.