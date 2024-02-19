«فاروس»: القاهرة لم تتأخر أبدا عن إيصال المساعدات لأهالي غزة.. وأكاذيب نتنياهو مستمرة

قالت الدكتورة نرمين توفيق، المتخصصة في الشؤون الأفريقية ومدير مركز فارس للدراسات الاستراتيجية، إن محاولة إسرائيل شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية واستهداف هذا العدد الكبير من الفلسطينيين ما يقارب مليون و200 ألف نازح، في مساحة صغيرة من الأرض، «إجرام ومحاولة ارتكاب مجزرة».

مزاعم نتنياهو

وقالت توفيق، في بيان، إن الفلسطينيين الموجودين بمدينة رفح الفلسطينية إنما هم نازحون من العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل بالقطاع، لكن الآن تستمر أكاذيب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعمه بوجود مقاتلين من الفصائل الفلسطينية.

وأكدت أن جميع الموجودين برفح إنما هم من المدنيين وأغلبهم شيوخ وأطفال ونساء، وحتى الشباب جميعهم فروا من العمليات العسكرية بالقطاع، ويعيشون في ظروف صعبة فهم يسكنون الخيام في هذا البرد القارس ونقص الأغذية الحاد.

إدانة معظم دول العالم لدولة الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الدكتورة نرمين توفيق إلى إدانة معظم دول العالم نية إسرائيل القيام بعملية عسكرية في رفح، مؤكدة أن مصر مستمرة في دعمها للشعب الفلسطيني، وموقفها ثابت منذ البداية وهو رفض مخطط تهجير الفلسطينيين، كما أن القاهرة لم تتأخر أبدا عن إيصال المساعدات لأهالي غزة، مستنكرة تصريحات بايدن الأخيرة.

وأنهت مدير مركز فاروس تصريحاتها قائلة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم المواثيق الدولية أو حقوق الإنسان، وكل ما يرتكبه مخالف للمواثيق والقوانين.