رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: الجرائم الإسرائيلية في غزة مدعومة من أمريكا وأوروبا

قال واثق سعادة رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ظهر على حقيقته، لافتا إلى كل من يدعم إسرائيل في دول العالم، مثل أمريكا والدول الأوروبية أصحاب راية الديموقراطية المزيفة سيذهب إلى زوال.

انكشاف العدوان على حقيقته

وأضاف «سعادة» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد: «قد لا تمر سنوات معدودة وسينتهي وسيزول هذا الاحتلال، لقد انكشف على حقيقته وعنصريته وصهيونيته وإجرامه، وقرارات محكمة العدل الدولية تعني لنا الكثير».

وقف المجازر الإسرائيلية

وتابع: «يجب وقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكبها بدعم أمريكي وأوروبي، والجاليات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني تشارك مع الجاليات الأخرى في لاهاي في الحراك الجماهيري الذي لم ينقطع في هولندا وأوروبا، وعلى مدار أيام الأسبوع هناك وقفات تضامن في محطات القطار بلاهاي وأمستردام ومدن أخرى لإظهار الصوت الفلسطيني، وهو صوت العدالة، ولتبيان حقائق الجرائم الإسرائيلية».