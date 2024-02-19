محافظ المنوفية يزور مصابي غزة في مستشفى شبين الكوم التعليمي

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدداً من الأسر الفلسطينية المصابة بمستشفى شبين الكوم التعليمي مبنى الطوارئ الجديد، للاطمئنان على حالة الفلسطينين الصحية ومدى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور تامر مقشط مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي.

الاطمئنان على حالتهم الصحية

وحرص محافظ المنوفية علي المرور على جميع الحالات المتواجدة بالمستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية، ومدى توافر جميع احتياجاتهم والخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة لهم، حيث شدد على الأطقم الطبية بتقديم الرعاية الطبية على أعلى مستوى لأشقائنا الفلسطينيين وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتدخلات الطبية اللازمة للحالات بالشكل الذي يضمن سرعة شفائهم.

جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين

وأشار إلى الجاهزية الكاملة لكافة مستشفيات المحافظة وااإستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة، مؤكداً لهم حرص القيادة السياسية علي تقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية والدعم اللازم لهم، لافتاً إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم المصابون من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم.