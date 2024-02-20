مصنوعة من الذهب الخالص.. سر امتناع المصريين عن التعامل بأقدم عملة في التاريخ

كان المصري القديم بارعًا في كل شيء؛ فهو أول من تداول العملات المعدنية، المصنوعة من الذهب الخالص.

وصنع المصريون من الذهب أشياء كثيرة بما في ذلك التابوت أو القناع؛ لكن في الوقت نفسه لم يستخدموا هذه العملات في التداولات المالية، وعلى العكس تمامًا كانوا يتعاملون في البيع والشراء، بنوع شهير من الحبوب.

سر امتناع المصريين عن التعامل بأقدم عمله

يروي الخبير الأثري، عماد مهدي، في تصريحات لـ«الوطن» سر امتناع المصريين عن التعامل بأقدم عمله في التاريخ، قائلًا: «السر أنها على الرغم من كونها متاحة، لكن كانت في الطبقات الراقية دون غيرها.

وأشار إلى أنّ الغلال والعسل، من أشهر عملات للمقايضة عند الشعب المصري القديم.

أول ظهور لـ العملة المصرية بوب نفر

وظهرت العملة المصرية القديمة، بحسب «مهدي» قبل الأسرة الـ30، مردفًا: «محدش كان يعرفها غير في الأسرة التلاتين، سنة 350 ق. م، قبلها كانوا ماشيين بالمقايضة، بعملة اسمها نوب نفر، وهو الذهب الذي يعني الجميل، أو الذهب النقي، نقش عليه في البداية الجعران وخنون الذي يمثل الكبش، وبعدين ظهرت صورة الملوك مع الملكة كليوبترا، ومع دخول الرومان انتشرت العملات، الفضة والذهب، لكن لفضة كانت أغلى من الذهب لأنه كان كتير».