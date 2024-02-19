رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الدفاع يلتقي وفدا من مجلس النواب الأمريكي

كتب:

محمد مجدي
07:22 م | الإثنين 19 فبراير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا المساعي المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

اقرأ المزيد:

أستاذ علوم سياسية: قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد بايدن

تقارير: مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة الثلاثاء المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب الدول الرافضة لوقف إطلاق النار في غزة بمراجعة موقفها

الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.