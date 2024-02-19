أستاذ علوم سياسية: قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد بايدن

قال عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، إن الارتباك في المنظومة الدولية حاليا، جاء نتيجة جملة الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال الثلاثة عقود الماضية، لافتا إلى أن هناك معادلة جيوسياسية جديدة لها أثمان، لكن الولايات المتحدة اليوم لا تريد التنحي عن الأحادية القطبية بالطريقة السلمية.

إدارة بايدن اتجهت لتصعيد الأزمات

وأضاف «قناة» خلال حديثه عبر سكايب مع الإعلامية شيماء الكردي في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كل الأزمات السياسية تحاول الولايات المتحدة عسكرتها من جديد وذلك باللعب بعامل الوقت، مشيرا إلى أن فقدان الرؤية الاسترايتيجة لما بعد هذه الأزمات، يتيح للأطراف الأخرى التحرك في المعادلات السياسية الإقليمية والدولية.

عدم استقرار المنظومة الأمريكية

وتابع أنه فيما يتعلق بروسيا، فالوضع مستقر والحالة الانتخابية منتظمة، لافتا إلى أنه لا يمكننا مقارنة الحالة الانتخابية في روسيا مع الولايات المتحدة لعدة اعتبارات أهمها مفهوم الثقافة السياسية، وعدم استقرار المنظومة الأمريكية، وعدم وجود خارطة طريق للتعامل مع الأزمات هو ما وضع الولايات في هذا المربع.

وأكمل: «روسيا لا توافق الولايات المتحدة في دعمها الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة، واليوم بات واضحا أن القرار النهائي لوقف إطلاق النار لا يعود لنتنياهو بل لبايدن».