طرح 8 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار في مركز ملوي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقًا للوفرة والإتاحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

تفعيل مبادرة خفض الأسعار

ويأتي ذلك، ضمن تطبيق مبادرة «خفض الأسعار»، مؤكدًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

من جانبه، وجه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، بتكثيف الجهود بتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين بكافة أحياء مدينة ملوي، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة خفض الأسعار.

توزيع 8 آلاف شنطة سلع غذائية

وأوضح أيمن إسماعيل، مدير إدارة التموين في ملوي، أنه خلال الأسبوع الماضي تم توزيع 8 آلاف شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه، تحتوى على (2 ك سكر وكيلو أرز و كيلو مكرونة وباكو شاي)، لتوزيعها على المواطنين، حيثُ تم التوزيع بنطاق مدينة ملوى، وذلك في إطار تفعيل مبادرة خفض الأسعار.