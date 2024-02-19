سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنيا

خصصت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، سيارات متنقلة، لتوزيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في قرى وعزب بني صامت وشلقام، في إطار المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار.

الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا

وتشمل المبادرة توزيع شنط غذائية تحتوي على السلع الأساسية (السكر والأرز والمكرونة) بأسعار مخفضة بنسبة 25% من سعر السوق، ويتم توزيع هذه الشنط من خلال سيارات متنقلة تتجول في القرى والعزب للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

سلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة

وتفقد عبدالله ربيع، رئيس الوحدة المحلية ببني صامت، واسماعيل عبدالعظيم، رئيس الوحدة المحلية بشلقام، منافذ بيع السلع الغذائية بالقري للتأكد من توافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة، حيث أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشاد رئيس مركز بني مزار، بتعاون المواطنين مع هذه المبادرة، مؤكدًا استمرار العمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تعد هذه المبادرة خطوة إيجابية من شأنها أن تساعد في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.