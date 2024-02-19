«يونيسف»: يجب حماية رفح الفلسطينية الأكثر تكدسا بالسكان على وجه الأرض

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم ضرورة حماية أهالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إذ إنها تعد المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض في الوقت الراهن نظرا لنزوح الأهالي من قطاع غزة إلها هربا من قصف الاحتلال الإسرائيلي.

يونيسف يحذر من اجتياح مدينة رفح

ونشرت الصفحة الرسمية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منشورا على منصة إكس أوضحت فيه أن مدينة رفح الفلسطينية تؤوي الآن نحو نصف سكان غزة، مشددة على ضرورة حماية الأهالي والمدنيين خصوصا النساء والأطفال الذين نزحوا عدة مرات بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، ولم يعد لديهم مكان آمن يذهبون إليه.

تصاعد وتيرة التهديد من الاحتلال الإسرائيلي

جدير بالذكر تأتي تصريحات اليونسيف بتصاعد وتيرة التهديد من جانب الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح الفلسطينية وسط تحذيرات أممية ورفض دولي وإقليمي واسع.

ويعيش في مدينة رفح الفلسيطينة في الوقت الحالي ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح.