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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«يونيسيف»: 335 ألف طفل معرضون لسوء التغذية الحادة في غزة

كتب:

ماريان سعيد
04:58 م | الجمعة 02 فبراير 2024
أطفال غزة

أطفال غزة

قال جوناثان كريكس، متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال و335 ألف طفل دون 5 سنوات في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحادة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

17 ألف طفل فقدوا ذويهم جراء القصف الإسرائيلي

وأفاد متحدث يونيسف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحاته للقاهرة الإخبارية بأن 17 ألف طفل من أطفال قطاع غزة فقدوا ذويهم جراء القصف الإسرائيلي، ويلاقون صعوبة كبيرة في تحديد أماكن الأطفال بقطاع غزة بسبب القصف المتواصل، مضيفا أنهم يقدمون الدعم النفسي والحماية والاحتياجات الأساسية للأطفال في قطاع غزة ولديهم برامج لدعم الصحة النفسية والاجتماعية لعدد كبير من الأطفال في غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن تدمير مبان وطرقات.

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