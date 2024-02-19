بعد 23 عاما.. مي عز الدين ومحمد فؤاد يستعيدان ذكريات «رحلة حب»

شهد حفل «ليالي مصرية سعودية» في دار الأوبرا المصرية، عددًا من المفاجآت للجماهير كان من بينها لقاء الفنانة مي عز الدين مع المطرب محمد فؤاد، في كواليس الحفل بعد غياب الثنائي فترة طويلة عن الأنظار.

مي عز الدين ومحمد فؤاد يستعيدان ذكريات رحلة حب

واستعاد الثنائي ذكريات فيلم رحلة حب الذي عرض عام 2001، وشهد الظهور الأول للفنانة مي عز الدين على الشاشة لتنطلق بعدها في مجال التمثيل وتحقق نجوميتها، والتقطت عدسات المصورين العديد من الصور للثنائي وهما يرسمان شكل قلب، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

أبطال فيلم رحلة حب

فيلم رحلة حب من بطولة محمد فؤاد، مي عز الدين، أحمد حلمي، نشوى مصطفي، جميل راتب، وآخرين، والفيلم قصة محمد فؤاد وسيناريو وحوار أحمد البيه، وإخراج محمد النجار.

وشهدت أولى حفلات «ليالي مصرية سعودية»، حضور عدد كبير من نجوم الفن والطرب والإعلام، من بينهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، عمرو دياب، منة شلبي، عمرو مصطفي، دينا الشربيني، وعدد آخر كبير، حيث انطلقت الفعالية برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.