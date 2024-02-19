نجوم الغناء يزّينون الماراثون الرمضاني 2024 بتترات المسلسلات.. القائمة المبدئية

أيام قليلة، تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضاني المقبل 2024، والذي يشهد تنوعًا في الأعمال المعروضة، بوجبة درامية متميزة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتلبية جميع الأذواق والفئات العمرية المختلفة، وجرى التعاقد مع عدد من المطربين لتقديم تترات المسلسلات، والتي تكون بمثابة أداة ترويجية هامة لدى الجمهور، والتي نكشف عن القائمة المبدئية لهم في السطور التالية.

حمزة نمرة في سر الهي

يقدّم المطرب حمزة نمرة، تتر مسلسل «سر الهي» للنجمة روجينا، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن ينتهي من تسجيله في الأيام المقبلة، إذ يعكف على التحضيرات النهائية له، وهو من ألحانه وكلمات محمود فاروق، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

مسلسل «سر الهي» من بطولة روجينا، مي سليم، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، أحمد بدير، محمد ثروت، نهي عابدين، ميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.

شيبة في حق عرب

ويشارك المطرب الشعبي أحمد شيبة، بتتر مسلسل «حق عرب»، للنجم أحمد العوضي، إذ يقدم أغنية باللون الشعبي تتماشي مع أحداث المسلسل التي تدور بنفس الإطار، حول شخصية «عرب السويركي»، والتي يجسدها أحمد العوضي.

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، سلوى عثمان، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

فرقة مسار إجباري

وتقدم فرقة مسار إجباري تتر مسلسل «مسار إجباري»، والتي يقدم بطولتها النجمان عصام عمر وأحمد داش، والمقرر عرضه على احدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري، في إطار تشويقي اجتماعي، حول شابان في مقتبل العمر يدعون حسن وحسين، والتي يجسدهما كل من عصام عمر وأحمد داش، وتقودهما الصدفة لاكتشاف سر عن حياتهما، لتنقلب معها رأسًا على عقب.

المسلسل من بطولة عصام عمر، أحمد داش، صابرين، بسمة، محسن منصور، جوري بكر، رشدي الشامي، وآخرين من إخراج نادين خان وتأليف أمين جمال.