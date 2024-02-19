رمضان 2024.. حسني شتا يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل محارب

يواصل الفنان حسني شتا، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل محارب، مع النجم حسن الرداد، والذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مشاركة حسني شتا فى محارب

وكشف «شتا»عن شخصيته بالأحداث من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً :«عنتر الفخم.. قريبا مسلسل محارب رمضان 2024».

أحداث وأبطال مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب حول شخصية «عزيز»، والذي يجسده الفنان حسن الرداد، ويأتي للقاهرة بعد رحيله من الصعيد من أجل البحث عن مستقبله، وتحمل مسؤولية أسرته بعد وفاة والده، ولكن تحدث مفاجأة تُغير حياته رأسًا على عقب.

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، ونرمين الفقي، وسلوي عثمان، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، ومحمود ياسين جونيور، وماجد المصري، ونور محمود، وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.