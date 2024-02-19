مظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بإتمام صفقة لتبادل الأسرى

يتظاهر المئات من الإسرائيليين، حاليًا، أمام مقر إقامة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، للمطالبة بتنفيذ صفقة تبادل أسرى، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

فشل إسرائيلي في عزل نائب بالكنيست

في سياق متصل، فشل اليمين الإسرائيلي في عزل النائب عوفر كسيف من الكنيست؛ لتأييده دعوى «الإبادة الجماعية» بغزة أمام محكمة العدل الدولية، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية.

مهاجمة منازل الفلسطينيين

في سياق مواز، يهاجم مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينية في قرية بُرقة شمالي الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام فلسطينية مختلفة، في ظل دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 136.