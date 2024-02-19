أستاذ بجامعة القدس: تحدي إسرائيل لـ52 دولة يحول العالم إلى غابة

قال أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن قرار محكمة العدل الدولية، له دلالات على وجود 52 دولة راغبة في إيجاد حل خاص بالقضية الفلسطينية، خاصة الحل الذي قبُل به الفلسطينيون، وهو إقامة دولة فلسطينية على مساحة 22% من مساحة فلسطين.

العدل الدولية لا تمتلك أدوات تنفيذية

وأضاف «شهاب» خلال حديثه عبر سكايب، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك أي أدوات تنفيذية، وأن هذا الرأي هو مجرد فتوى قانونية، لافتا أن هذه الفتوى في هذه الفترة، وإقرار العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب في غزة إبادة جماعية يأتي في توقيت مناسب في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

تعزيز الموقف الفلسطيني

وتابع بأن قرار المحكمة المُتقن والفتوى القانونية، سيعزز الموقف الفلسطيني ويعزز القضايا المرفوعة ضد محكمة الجنايات الدولية، لافتا أن هذه الفتوى ستؤكد على أن إسرائيل عرقلت حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وأنها تنتهك القوانين الدولية وتوضح مصداقية الأمم المتحدة في تنفيذ هذه القرارت، لإثبات أن إسرائيل ليست خارجة عن القانون، وأنه هناك ضرورة ماسة بمعاقبتها، لأنها ظاهرة قد تؤدي لتدمير المجتمع الدولي وتحويله إلى غابة.