وسائل إعلام عبرية: البرازيل تطرد سفير إسرائيل

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن البرازيل أعلنت طرد سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد يوم فقط من مهاجمة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لدولة الاحتلال.

تعليق الرئيس البرازيلي على أحداث غزة

وقال الرئيس البرازيلي، إن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ، في الواقع سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود.

استدعاء السفير البرازيلي في إسرائيل

نتيجة ذلك استدعت إسرائيل السفير البرازيلي لديها، أمس، وأعلمته بأن الرئيس البرازيلي غير مرغوب فيه في إسرائيل، وهو ما رد عليه سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي دا سيلفا، اليوم الاثنين، بأنه أمر سخيف.