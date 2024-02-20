رمضان 2024.. مي سليم: أواجه صعوبات تصوير مسلسل سر إلهي ورهبة المقابر الحقيقية

تواصل الفنانة مي سليم تصوير مشاهدها في مسلسل سر إلهي، الذي تُشارك به في الموسم الرمضاني المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشاركة مي سليم فى سر إلهي

وعن مشاركتها في المسلسل، قالت مي سليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها تحمّست للمشاركة لعدة أسباب، أهمها التعاون مع الفنانة روجينا لأول مرة، والمخرج رؤوف عبد العزيز الذي تُحب مشاهدة أعماله.

وأضافت «سليم»، أنها تواجه العديد من الصعوبات خلال التصوير، وكان آخرها مشهد في أحد المقابر الحقيقية، حيث شعرت بالرعب خلاله.

أحداث وأبطال المسلسل

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار شعبي اجتماعي، حول شخصية نصرة، التي تجسدها الفنانة روجينا، وتتعرض للخيانة والغدر من أقرب الأشخاص إليها، فتنقلب حياتها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها، وتواجه الحياة بمفردها.

المسلسل من بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، أحمد بدير، رنا رئيس، ميمي جمال، نهي عابدين، محمد ثروت، صلاح عبدالله، محمود الحديني، أحمد سلامة، يوسف الأسدي، محسن منصور، رشا مهدي، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبد العزيز.