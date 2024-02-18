رمضان 2024.. يوسف الأسدي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «سر إلهي»

يشارك الفنان يوسف الأسدي، فى الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «سر إلهي»، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي.

تفاصيل مشاركة يوسف الأسدي في سر إلهي

أوضح يوسف الأسدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجسد خلال الأحداث شخصية تدعى «شريف»، وهو مغني راب بشكل مختلف عليه، لافتًا إلى أنه حضر للشخصية من خلال الاستعانة بالتيك توكر، وتدرب على غناء الراب وتسجيل بعض الأغاني فى الاستديو.

أحداث المسلسل وأبطاله

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، حول قصة نصرة، التي تجسدها الفنانة روجينا، وتواجه الحياة بمفردها، بعد أن غدر بها أقرب الأشخاص إليها، فتنقلب حياتها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

المسلسل من بطولة روجينا، رنا رئيس، أحمد مجدي، مي سليم، نهي عابدين، محمد ثروت، صلاح عبدالله، محمود الحديني،، أحمد بدير، أحمد سلامة، ميمي جمال، مراد مكرم، محسن منصور، رشا مهدي، محمود حجازي، يوسف الأسدي، مريم أشرف زكي، وآخرين من تأليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبد العزيز.