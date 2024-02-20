يرى الخبراء، أنّ مولود برج الجوزاء من الأشخاص الذين يحبون العيش في هدوء، ويكرهون النميمة، لكنهم على الرغم من ذلك يحبون الأحاديث الاجتماعية البناءة، ويبتعدون عن المشكلات، التي قد تؤثر على نفسيتهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 20-2-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 20-2-2024 على الصعيد المهني

قد تلاحظ ظلما عند تقييمك من قِبل رؤساء عملك، وربما تلاحظ أن أداءك أكبر من مستوى التقييم الذي حصلت عليه، على الرغم ما تبذله من عمل شاق، وهو ما يجعل رؤساءك يوجهونك إلى الاجتهاد أكثر.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 20-2-2024 على الصعيد العاطفي

أمّا على الصعيد العاطفي، فينصحك خبراء الأبراج بألا تدخل في جدال مع شريك حياتك، بل الأفضل أن تعمل على تنفيذ طلبات الشريك، وأن تقضي معه المزيد من الوقت، وحاول أن تتعاون معه في كل شيء حتى تظل حياتكما مستقرة.