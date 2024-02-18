حظك اليوم برج الميزان الأحد 18-2-2024 مهنيا وعاطفيا

يعرف برج الميزان بأنه متوازن ومحب وحنون ونشيط ومرح ومهذب ومحبوب، لطيف وودود ويقيم الصداقات ويكره تلقي الأوامر، ورغم ذكائه قد يتهم بالسذاجة، وهو عادل ويسعى دائمًا إلى موازنة الأمور، ويتميز بأنه اجتماعي ولديه مهارات عالية فى الاتصال.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الميزان الأحد 18-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أنك تعيش في هدوء تام، فلا تتردد أن تصبح أكثر تكيفًا مع الأجواء المحيطة ومع زملائك، فأنت تمتلك شخصية جذابة وقادر على التعاون مع الكثيرين.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك أن حياتك العاطفية تسير بخطى مستقرة، وتنصحك بأن تعمل بشكل دائم على احتواء شريكك، ولا تأخذوا خطوات للوراء فالعلاقة تحتاج المزيد من الدعم.