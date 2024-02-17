برج السرطان أول الأبراج المائية، وهو ما ينعكس على صفات مواليده فهم عاطفيون ويتسمون باللين والعطف على الآخرين وخاصة المقربين منهم، ولأنهم شديدو الحساسية يسهل تعكير مزاجهم وإزعاجهم بأقل التصرفات، وهم لا يميلون للمواجهة إنما يشعرون بالانزعاج فقط.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان السبت 17-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج السرطان أنك على استعداد لمواجهة موقف صعب يشكك في مصداقيته فلا تفقد أعصابك وستظهر قوتك وحكمتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك بأن قول الحقيقة أمرًا مهم وتنصحك بالحذر في التعبير عنها، واختيار كلمات للحفاظ على الانسجام والتفاهم مع شريك حياتك.