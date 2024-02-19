رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف ليوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور أننا بيوريس، مديرة شؤون مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والدكتورة جينا ارتيوسو، مسؤولة ملف مصر بالغرفة، وعدد من قيادات الهيئة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي بين الشركات المصرية والأمريكية، ومناقشة ورسم برامج مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

استثمارات الدواء

كما تطرقت المناقشات إلى سبل دعم استثمارات الشركات الأمريكية داخل سوق الدواء المصرية والحفاظ على التنمية المستدامة للقطاع الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي التطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الصناعات الدوائية، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الصناعة الدوائية للتأكيد على مأمونية وفاعلية الدواء المصري، وكذلك دعم الاستثمارات الجادة في هذا القطاع الهام.

صناعة الدواء

كما أكد العمل على صياغة خطط ووضع برامج للصناعة الدوائية المصرية وروادها لفتح قنوات للتعاون مع جميع شركات الصناعات الدوائية وفهم احتياجاتها وتسهيل تقديم الخدمات بين الأطراف، وذلك عبر توحيد المعايير التي تضمن سلامة المنتج الدوائي، ووجود تنسيق متكامل وعمل محادثات واجتماعات تشاورية مع المسؤولين عن القطاع الصحي والدوائي كافة.

تأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم سبل التعاون مع الهيئات والجهات الدولية، وتأكيدًا على ريادتها الإقليمية وحرصها الدائم على توطين الصناعة الدوائية.