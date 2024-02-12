وزير الطيران يبحث مع السفير الجزائري تعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير عبد العزيز بن علي الشريف، سفير دولة الجزائر بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة بين البلدين

تناول اللقاء، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، من بينها بحث آليات تنشيط الحركة الجوية، لدفع مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين مصر والجزائر، وكذلك دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة بين البلدين.

فتح آفاق جديدة من التعاون الفعال

وفى بداية اللقاء، رحب الفريق محمد عباس حلمي بالسفير الجزائري، مؤكدًا اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطورات إيجابية على كل الأصعدة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تحرص على فتح آفاق جديدة من التعاون الفعال مع جميع الدول العربية، في مختلف مجالات الطيران المدنى.

تقديم كل أوجه الدعم في مجالات التدريب

أكد وزير الطيران، أهمية دعم أواصر الشراكة المصرية الجزائرية في ظل تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص على تقديم كل أوجه الدعم في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، في مختلف أنشطة الطيران المدني.

تحقيق الرؤى والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين

وأعرب السفير الجزائري، عن اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مثمناً العلاقات الثنائية والمتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا اهتمام بلاده بمزيد من التعاون والشراكات في كل أنشطة الطيران المدني، خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية، من أعمال تطوير ومشروعات تنموية في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب الجزائري المستشار نور الدين هادف مستشار الشئون الثقافية والتجارية بالسفارة، ومن الجانب المصرى المحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.