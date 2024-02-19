وزير البترول يبحث مع نظيره العراقي تطوير التعاون المشترك بين البلدين

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع المهندس عبدالغني حيان، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي والوفد المرافق.

وأكد الملا أهمية التعاون المستمر بين الجانبين وامتداده ليضم الأردن أيضاً وحرص مصر على تدعيم هذا التعاون الثلاثي باستمرار وعبر المجالات المختلفة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات، لافتاً إلى الشراكة القائمة بالفعل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى إنبي وبتروجت وملف استيراد خام البصرة، مؤكداً على أهمية التوسع في مجالات التعاون بما يخدم صالح البلدين.

وأكد حيان اهتمامه بالمشاركة فى مؤتمر مصر الدولى للطاقة كحدث مهم بالمنطقة، مشيراً إلى دعم بلاده للتعاون المشترك مع مصر وتطلعها لزيادة الشركات المصرية نطاق أعمالها بالسوق العراقية عبر ما يتاح به من عطاءات وفرص عمل، وخاصة في مجال مشروعات النفط والبتروكيماويات.

قطاع البترول المصري ومنظمة أوبك.. تعاون في مجال التدريب حول آليات سوق البترول العالمية

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) .

وخلال اللقاء تم بحث إمكانية التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، حيث أبدى أمين منظمة أوبك استعداد المنظمة لاستقبال اعداد من شباب الإدارة المتوسطة في قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار وذلك بمقر المنظمة بفيينا.

وأوضح الملا أهمية الدور الذي تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.

بي بي تتوسع في استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز بمصر

واصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة لقاءاته على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر إيجبس 2024، حيث عقد جلسة مباحثات مع موراى أوتشنكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بى بى العالمية وأنيا دوتزيرناث رئيسة الشركة للغاز وخفض الكربون، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالى لتنمية الآبار، بالإضافة إلى عمليات الحفر التى تنفذها الشركة في إطار برنامج العمل الجاري تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز، وفي هذا الصدد أوضح رئيس شركة بي بي أنه جارٍ حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين، لافتاً إلى اهتمام الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعاتها فى مصر، خاصة وأن بى بى مشغل رئيسي في حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط .

وأوضح الملا أن قطاع البترول لديه شراكات كبيرة مع كل الشركاء، وهناك تعاون معهم للتغلب على التحديات إيماناً منهم بالفرصة الجيدة التى تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن بي بي من الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع البترول ولها نجاحات متميزة في أنشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

تنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات وبناء القدرات البشرية

كما بحث وزير البترول والثروة المعدنية مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز العالمية، والوفد المرافق توسيع نطاق التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية .

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن بيكرهيوز العالمية شريك مهم لمصر، مؤكدا حرص القطاع على التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات وبناء القدرات البشرية.

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المقترحة للاستفادة من خبرات الشركة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خفض الانبعاثات من تسهيلات إنتاج قطاع البترول والغاز في مصر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بها والتي تأتي تنفيذا لمحاور استراتيجية قطاع البترول لإزالة الكربون.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية، حيث استعرض وفد بيكرهيوز العالمية خطتها لتدريب مجموعة جديدة من الكوادر الشابة ضمن البرنامج إسهاما في عمليات التطوير والتحديث وبناء القدرات البشرية التي ينفذها قطاع البترول، وأعرب الوزير عن ترحيبه بمجهودات الشركة في هذا الصدد، مؤكدا أن بناء القدرات البشرية ورفع كفاءتها يضمن تحقيق أهداف الصناعة البترولية في مصر.