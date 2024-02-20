بوتين يهدي زعيم كوريا الشمالية سيارة روسية فخمة.. سعرها خيالي

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدّم هدية فخمة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عبارة عن سيارة روسية الصنع، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

الهدية تدل على العلاقات الودية الخاصة بين الزعيمين

واستلمت شقيقة كيم جونج أون، نائبة رئيس إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو جونج، وكذلك أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، بارك تشونج تشون، الهدية في 18 فبراير.

وعبّرت كيم يو جونج، عن شكرها للرئيس بوتين، مشيرة إلى أن الهدية تعد «دليلا واضحًا على العلاقات الودية الخاصة بين زعيمي البلدين».

ولم يتم تحديد طراز أو نوع السيارة بالضبط، ولكن من المحتمل أن تكون من طراز «أوروس» (Aurus) التي تساوي قيمتها 2.64 مليون دولار أمريكي، إذ أبدى الزعيم الكوري الشمالي إعجابه بسيارات «أوروس» الروسية، خلال زيارته للبلاد في سبتمبر الماضي.

سيارة أوروس

وخلال الزيارة، قدّم الرئيس فلاديمير بوتين، السيارة الروسية «أوروس» للزعيم كيم جونج أون.

وقد أعلن بوتين في وقت سابق، عن خطط لتوسيع صناعة السيارات الروسية، لجعلها أكثر توفرًا وبأسعار أرخص.

يذكر أن العديد من رؤساء الدول والملوك والسياسيين، قد أظهروا إعجابهم بالسيارة الروسية الفاخرة «أوروس»، وآخرهم كان ملك ماليزيا الجديد، السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، الذي أبدى اهتمامه بشراء السيارة الروسية.

وفي نوفمبر 2023، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن بدء إنتاج سيارات «آوروس سينات» الروسية الفاخرة في العاصمة الإماراتية.

وأوضح أن موقع إنتاج السيارات سيكون في أبوظبي، ومن المتوقع افتتاح صالة عرض لبيع هذه السيارات في الإمارات، كما أكد على خطط لتصدير سيارات «آوروس» المنتجة في الإمارات، إلى دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

مشروع «أوروس» يشير إلى مجموعة من السيارات الفارهة المخصصة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا، وتضم سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي، وفازت السيارة الروسية «أوروس سينات»، بلقب سيارة العام في روسيا لعام 2021.