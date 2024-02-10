زعيم كوريا الشمالية مُتوعدًا جارته الجنوبية: «لن نتردد في استخدام قوتنا العظمى»

توعد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، سيول ووصفها بالعدو الرئيسي لـ«بيونج يانج»، مُحذرًا من أن جيشه سيضع نهاية لجارته الجنوبية، إذ تعرض لهجوم، قائلاً: «إذا تجرأ أعداؤنا على استخدام القوة ضد بلادنا، فسنتخذ قرارًا جريئًا سيُغيّر التاريخ ولن نتردد في حشد كل القوى العظمى الموجودة تحت تصرفنا لوضع حد لهم»، جاءت تصريحاته خلال خطاب ألقاه في وزارة الدفاع الوطني بمُناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جيش البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكرر «كيم» تعهده بعدم إجراء أي حوار أو مُفاوضات مع جارته كوريا الجنوبية، التي وصفها بـ«العدو الرئيسي لبلاده»، مُؤكدًا أن سياسة الاستعداد العسكري القوي هي الطريقة الوحيدة لضمان السلام والأمن لكوريا الشمالية، تأتي هذه اللهجة العدائية في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مُستوياتها مُنذ سنوات.

ورفضت «كوريا الشمالية» علنًا هدفها الذي طال أمده بالوحدة مع الجنوب في الشهر الماضي، حيث دعا كيم إلى تغيير دستوري لتعريف كوريا الجنوبية باعتبارها «دولة العدو الرئيسي والعدو الرئيسي الثابت».

كيم يُشيد بقرار تسمية كوريا الجنوبية

وأشاد كيم، في خطابه، بقرار تسمية كوريا الجنوبية باعتبارها «العدو الأكثر ضررًا والرئيسي لبلادنا»، قائلاً «إن الشمال سيتولى السيطرة على أراضيه وتحقيق الاستقرار فيها في حالة الطوارئ»، مُضيفًا «أن خطوة إعادة تصنيف كوريا الجنوبية كدولة مُعادية ترسي شرعية الهجوم والتدمير في أي وقت».

ابنة كيم «جو آي» الزعيمة المُحتملة لكوريا الشمالية

وتُظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، الزعيم الكوري الشمالي «كيم»، وهو يحضر مراسم إحياء ذكرى الجيش الشعبي الكوري مع ابنته الصغيرة «جو آي»، التي يقول مسؤولو الاستخبارات الكورية الجنوبية إنها الخليفة المُقبلة الأكثر احتمالاً، وصوَّت البرلمان الكوري الشمالي، لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين البلدين.