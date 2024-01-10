كيم جونج أون يأمر جيش كوريا الشمالية بالاستعداد ويلوح بحرب نووية

كشفت تقارير إعلامية في شبه الجزيرة الكورية، اليوم الأربعاء، عن أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمر برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، تحسباً لحرب محتملة، وأصدر أوامره للجيش وقطاع الأسلحة النووية والذخيرة بسرعة إنهاء عمليات الاستعداد للحرب، لصد ما وصفها بـ«تحركات عدوانية غير مسبوقة» من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهدد بأنه لن يتردد في «إبادة كوريا الجنوبية، إذا تجرأت على ضرب بلاده».

الزعيم كيم جونج أون يهدد بإبادة كوريا الجنوبية

وأكد كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، على أن دولته ليست هي السبب الوحيد في الحرب، ولن تهاجم أي دولة لم تبادر بعنف ضدها، ولكنه «لا نية لدى كوريا الشمالية في تجنب الحرب»، وفق ما أوردت صحيفة «الشرق الأوسط»، في تقرير لها قبل قليل.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم كيم جونج أون، ما قاله خلال جولته التفقدية لأحد أكبر مصانع الأسلحة، بشأن أن سيول هي العدو الرئيسي لبيونج يانج، وأن الأولوية لبلاده، خلال الوقت الحالي، هي تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس، والوقوف ضد أي عدو، وردع الحرب النووية قبل كل شيء، وتعزيز التعاون الإستراتيجي مع الدول التي وصفها بـ«المستقلة المناهضة للإمبريالية».

وتعمل كوريا الشمالية، خلال الوقت الحالي، على توطيد علاقتها مع روسيا، في الوقت الذي تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من الدول الحليفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، كوريا الشمالية بانتهاك العقوبات دولية المفروضة علي موسكو، بسبب إمداد الأخيرة بصواريخ.

حل أزمة الفقر الغذائي في كوريا الشمالية

كما أكد التقرير الصادر عن وكالة الأنباء، أن زعيم كوريا الشمالية حدد الأهداف الاقتصادية للعام الجديد، والذي وصفه بأنه «عام الحسم»، لأنه يستهدف خلاله تنفيذ خطة التنمية الخمسية للبلاد.

وعاشت كوريا الشمالية معاناة كبيرة خلال العقود الماضية، بسبب نقص كبير في الغذاء، وهو الأمر الأكثر خطورة، ووصل بهم إلى حدوث مجاعة في فترة التسعينيات، وكان سببها في كثير من الأحيان يرجع إلى الكوارث الطبيعية، التي تعاني منها المنطقة.

كما حذر خبراء دوليون من أن إغلاق الحدود، خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، كانت سبباً في تدهور الأمن الغذائي بالشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب التقديرات، فإن إنتاج المحاصيل في كوريا الشمالية ارتفع خلال الفترة الماضية، ضمن التقدير السنوي لعام 2023، بسبب التحسن في الظروف الجوية، ولكن بعض المسؤولين أكدوا أن الكميات لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، لمعالجة النقص المزمن في الغذاء.