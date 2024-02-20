وزيرة البيئة تترأس لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمتابعة وتقييم أعمال البرنامج والخطوات المستقبلية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية وممثلي شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألماني KFW والتعاون الدولي السويسري SECO وهيئة التعاون الدولي الألماني GIZ وعدد من الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولي والجهات الاستشارية للبرنامج بالمحافظات.

وأوضحت ياسمين فؤاد أنَّ الهدف من الاجتماع والمتضمن إنجازات ومخرجات البرنامج الوطني في المحافظات الأربعة خلال السنوات السابقة هو متابعة آليات البدء العاجل في التنفيذ الفعلي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة وذلك لتحقيق تغيير ملحوظ بمنظومة إدارة المخلفات يشعر بها المواطن.

وأشارت إلى أنَّ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فني ومالي ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهي الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسري.

وتابعت: «يعمل البرنامج في 4 محافظات هي: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط»، مضيفة أنَّه خلال عام 2023 وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وكمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذًا لخطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.

كما أشادت وزيرة البيئة بالتعاون البناء والدعم والتواصل مع وزارة التنمية المحلية للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية، وتحقيق اهداف البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة وأيضًا مشروع مصرف كتشنير.

كما توجهت بالشكر للمحافظين وشركاء التنمية على الجهود المبذولة في للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على أرض الواقع في مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة، مؤكّدة أنَّ الجميع شركاء في النجاح والتنمية وأن الدولة المصرية بكل أجهزتها ملتزمة التزام كامل لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنَّه سيتمّ بذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة سواء للدعم الفني أو الاستثمارات المتاحة في هذا الصدد، متوجهة بالشكر لفريق عمل جهازي تنظيم جهاز المخلفات وشئون البيئة لتهيئة المناخ الداعم للمنظومة.