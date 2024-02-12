ياسمين فؤاد: اهتمام كبير بإشراك المرأة في العمل البيئي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن زيادة نسبة تمكين المرأة في عدد من المناصب القيادية هو نتاج دعم القيادة السياسية، إذ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة الجمهورية على تهيئة المناخ الداعم لمشاركة المرأة في عملية صنع القرار من خلال زيادة نسبة تمثيلها في الحكومة والبرلمان ومجالس الادارات، والقضاء وغيرها من المجالات.

إشراك المرأة في العمل البيئي

وأشارت إلى اهتمام وزارة البيئة الدائم بإشراك المرأة في العمل البيئي، إذ تقدم الوزارة كل أشكال الدعم الممكنة من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، باعتبارها عنصر مؤثر في جميع القضايا البيئية.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، والذي تنظمة كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتورة نادية زخاري، الوزير الاسبق للبحث العلمى وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور نهاد المحبوب قائم بأعمال رئيس جامعة مصر وعميد كلية الطب البشرى، والدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة، وبمشاركة عدد من الطلبة والطالبات، وأساتذة الجامعة.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لدعوتها للمشاركة فى هذا الحدث الهام والمميز، والاختيار المناسب للجامعة للاحتفال بهذه المناسبة، تخليدا لذكرى الدكتورة سعاد كفافي رائدة التعليم الجامعي الخاص في مصر والتي ربطت بين دور المرأة والعلم، واستطاعت بالإصرار والتحدي أن تبني هذا الصرح الضخم.

وأشارت إلى اعتزازها بتمثيل نسبة كبيرة من المرأة في منصب عميدات الجامعة، مشيدة بالتجارب العلمية التي جرى استعراضها خلال المؤتمر، مستعرضة مشوارها وتجربتها في مجال العمل البيئي والتحديات والصعوبات التي واجهتها منذ بداية رحلتها بالمجال، مؤكدة أن حب العمل والإصرار والتفاني فيه ساعد على تحقيق الكثير من النجاحات في هذا المجال.

وأوضحت أن هناك تحديات عديدة واجهتها خلال مشوارها العملي، وقالت إن الفضل في ما وصلت إليه يرجع لوالدتي، إذ تحملت الكثير مما مررت به في حياتي العملية، كما أنها تُعد القدوة التي احتذى بها في حياتي، مؤكدة على التحدى الأكبر كان الحرص الدائم على أن أكون على مستوى المسؤولية التي وضعت على كاهلي كوزيرة وأم مصرية.