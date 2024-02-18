«الفاو»: «البيئة العالمي» يوافق على إقامة 46 مشروعا مستداما بـ2.9 مليار دولار

أعلن مرفق البيئة العالمي الموافقة على إقامة 48 مشروعًا تقودها منظمة الأغذية والزراعة للمساهمة في تعزيز التحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية بقيمة 2.9 مليار دولار، كما جرى تخصيص 2.6 مليار دولار في شكل تمويل مشترك مع الدول والحكومات، وفق ما أوضحته منظمة «الفاو».

تحسين الأراضي في 70 مليون فدان من الموائل البرية والبحرية

وأوضحت المنظمة أنَّ تلك المبادرات سوف تعود بالنفع على ما يقرب من 4.2 مليون نسمة على مستوى العالم، إذ سيتمّ استصلاح أكثر من مليون و300 ألف فدان في 5 أقاليم مختلفة، كما تشمل المبادرة تحسين الأراضي في 70 مليون فدان من الموائل البرية والبحرية، وتحسين حالة أكثر من 7 مليون فدان في المناطق المحمية في البر والبحر، والتخفيف من 133 مليون طن متري من انبعاثات غازات احتباس حراري، و إزالة 202 طن متري من المواد الكيميائية الزراعية الخطرة.

أكبر برنامج عمل لمشاريع المنظمة يوافق عليه مجلس مرفق البيئة العالمية

وأكّدت ماريا هيلينا نائب المدير العام للمنظمة أنَّ هذا هو أكبر برنامج عمل لمشاريع المنظمة يوافق عليه مجلس مرفق البيئة العالمية، وتساهم تلك المشاريع في تحسين العمل بشكل وثيق على أرض الواقع مع الشركاء والبلدان، وتساهم في تحسين حياتهم من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية في إطار أهداف المنظمة لضمان الأمن الغذائي العالمي بجانب الزراعة المستدامة والشاملة والمرنة.

ويشارك في البرنامج 46 بلداً حول العالم من دول اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، إذ تحصل البلدان على تمويل من مرفق البيئة العالمي ضمن هذا البرنامج.