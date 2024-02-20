كفر الشيخ تشيد بدعم «البيئة» للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات.. وإنجازات في 4 محافظات

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بدعم وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني والشركاء للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذها بشأن مصرف كتشينر، والدعم المستمر بالمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لبناء القدرات على مستوى المحافظة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

واستعرض محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع التاسع مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمقر وزارة البيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، المشكلات التي تواجه المحافظة بشأن المدفن الصحي، مقترحًا أن يشمل مصنع التدوير المقام بالمحافظة عدة أنواع من المخلفات سواء العضوية أو الزراعية أو مخلفات المباني.

وأضاف أنّ محافظة كفر الشيخ ستواصل استكمال الإنجازات التي حققتها في هذا الملف من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات.

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة من خلال البرنامج الوطني وشركاء التنمية، وبالتعاون والتنسيق ودعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

ولفت إلى أنّه جرى تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة ومنها دعم المحافظة بـ14 محطة وسيطة متحركة ومحطات الجمع والنقل، والدعم بالمعدات، وإنشاء محطة وسيطة بأبوتشيت والتوسعات التي تمت لمصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، إضافة إلى وضع حجر أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة، والمدفن الصحي بمركز قوص.

وأكد حرص المحافظة على التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجال للاستثمار في مجال المخلفات الصلبة للاستدامة وتعظيم الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، وجّه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الشكر للبرنامج الوطني التابع لوزارة البيئة وشركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التي تشهدها المحافظة، مستعرضا ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة.

وأوضح حاجة المحافظة إلى زيادة مصانع إعادة التدوير ووحدات الغربلة ونقل التراكمات، مشيرا إلى حرص المحافظة على تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني في عمليات الجمع والنقل، وجار تعميم التجربة.

من جانبه، وجّه المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، الشكر على الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، مستعرضا الأعمال والمشروعات التي تمت والجاري إنشاؤها في هذا الصدد، ومنها مشروع مصنع المخلفات الصلبة ومشروع المدفن الصحي بأسيوط وسبل رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، كما استعرض الموقف التنفيذي للمحطات الوسيطة التي أُنشئت من خلال البرنامج وعددها 4 محطات ومراحل تشغيلها، وإجراءات إنشاء مصنع السماد العضوي في المحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة، ردا على مداخلات المحافظين أنّ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تم تنفيذه في 4 محافظات كنموذج تجريبي لكيفية إعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل، مشيرة إلى أنّه سيتم دراسة طلبات المحافظين والنواب بشأن زيادة مشروعات البنية التحتية بالمحافظات.

وتابعت أنّه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، فهناك برنامج كامل للبنية التحتية على مستوى المحافظات، وسيتم دراسة ما سيتم تنفيذه من خلال مشروع مصرف كتشينر على مستوى محافظتي الغربية وكفر الشيخ.

وأوضحت فؤاد أنّه جار العمل على دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية في جميع المحافظات خاصة الدلتا، حيث يتم مناقشته قريبا في مجلس الوزراء، وسيتم اعتماده باللائحة التنفيذية.

وأشارت إلى أنّ مصانع التدوير لكي تحقق منظومة اقتصادية تشمل جميع أنواع المخلفات، ويمكن تنفيذ ذلك حال توافر مساحات واسعة، حيث يشمل المصنع تدوير 3 أنواع من المخلفات البلدية والعضوية والزراعية، وسيتم العمل لحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات الأربعة.