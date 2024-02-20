أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في شارع فيصل.. السلع بأسعار مخفضة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على زيادة عدد معرض أهلا رمضان 2024 في فيصل، لتلبية جميع احتياجات السكان المقيمين هناك من السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفّضة.

معرض أهلا رمضان 2024 فيصل

ولسكان حى فيصل،

ويوجد 3 مناطق مختلفة لمعرض أهلا رمضان 2024 فيصل، موزعة في أكثر من منطقة لتلبية احتياجات السكان، كما يلي.

- معرض أهلا رمضان الكائن في كفر المنفي بجوار الجامع الأصفر القريب من شارع فيصل الرئيسي.

- معرض أهلا رمضان الكائن في شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.

- معرض أهلا رمضان الكائن في شارع سليم بجوار الدائري.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024

وأعلنت وزارة التموين أنّ تخفيضات السلع في معارض أهلا رمضان تصل إلى 30% على جميع السلع الغذائية وياميش رمضان.

زيت لتر 80 جنيها.

زيت عباد لتر 90 جنيها.

زيت 700 مللي 60 جنيها.

زيت عافية ذرة 185 جنيها.

زيت هلا عباد 225 جنيها.

أرز كيلو 27 جنيها.

أرز عريض الكيلو 31 جنيهًا.

سكر مبادرة 27 جنيها الكيلو.

مكرونة الكيلو 28 جنيها.

مكرونة 400 جرام 11 جنيها.

السمنة بمختلف أنواعها من 155 حتى 220 جنيها.

بلح نصف جاف 700 جرام 42 جنيها.

بلح نصف جاف 1400 جرام 75 جنيها.

بلح ناشف الكيلو 50 جنيها.

فول بلدي 50 جنيها.

قمر الدين سوري 55 جنيها