أماكن شراء فانوس رمضان 2024.. اعرف أقرب مكان ليك

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ العديد من محبي الاحتفال بتلك المناسبة الدينية بالاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان، بشراء جميع الأشياء التي يحتاج لها المنزل، كما يحب الكثيرون الاحتفال به بالزينة والفوانيس والأنوار الرمضانية بألوانها المبهجة، ما يجعل العديد منهم يهتم بمعرفة أماكن شراء فانوس رمضان 2024، حتى يتمكنوا من شرائه بأسعار مناسبة لهم.

وهناك العديد من الأحجام والأشكال المختلفة من الفوانيس يتم بيعها في العديد من الأماكن المختلفة، إذ تفترش الشوادر الفوانيس بأحجامها المختلفة، حتى يستطيع المشتري اختيار ما يرغب به وفق الحجم المناسب له، ونوضح من خلال هذا التقرير أماكن شراء فانوس رمضان 2024، والتي جاءت كالتالي:

أماكن شراء فانوس رمضان 2024

وتختلف الأماكن التي يمكن شراء فانوس رمضان 2024 منها، وهي:

1- شارع الخيامية

يعد شارع الخيامية الذي يقع أمام باب زويلة في منطقة الربع من أشهر الأماكن التي يتم بيع زينة رمضان بها، إذ تمتلئ الشوادر بفوانيس رمضان سواء كانت التي تباع بغرض الزينة او بغرض شرائها للأطفال، ويمكن الذهاب إليها لشراء الزينة من جهة الحسين.

2- النزهة الجديدة

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبحت النزهة الجديدة من أبرز الأسواق التجارية التي يتم بيع كل المنتجات بها، كما يتم بيع زينة رمضان والفوانيس أيضا مع اقتراب الشهر الكريم في المحال الموجودة بها.

3- الموسكي وحارة المزين

تقع تلك المنطقة في وسط البلد، وبالرغم من اشتهارها بأنها سوق تجارية كبيرة، يمكن شراء كل ما يحتاج إليه الأفراد منها، ولكن مع اقتراب شهر رمضان تتحول المنطقة إلى شادر كبير يمكن شراء زينة رمضان منه، بالإضافة إلى الفوانيس بأحجامها المختلفة.

4- شارع المعز

أجواء رمضانية بامتياز تسيطر على شارع المعز مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ تمتلئ المحال بفوانيس رمضان والأنوار بألوانها المختلفة، ويعد ذلك الشارع مقصد الكثير من الراغبين في شراء زينة رمضان.