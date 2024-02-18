أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 بشبرا الخيمة

أقل من 3 أسابيع تفصلنا عن بداية شهر رمضان، حيث تجتمع الأسر المصرية في تقليد رمضاني على مائدة الإفطار، وتسعى ملايين الأسر للتعرف على أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 شبرا الخيمة، حيث تُباع مستلزمات واحتياجات رمضان بأسعار مناسبة للجميع.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 شبرا الخيمة

وعن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 شبرا الخيمة، فهي لم تختلف على الإطلاق عن أسعار معارض أهلا رمضان في القاهرة الكبرى والمحافظات، والمعلنة من جانب الغرف التجارية، وهي أسعار موحدة بجميع منافذ أهلا رمضان.

زيت لتر 80 جنيها.

زيت عباد لتر 90 جنيها.

زيت 700 مللي 60 جنيها.

زيت عافية ذرة 185 جنيها.

زيت هلا عباد 225 جنيها.

أرز كيلو 27 جنيها.

أرز عريض الكيلو 31 جنيهًا.

سكر مبادرة 27 جنيها الكيلو.

مكرونة الكيلو 28 جنيها.

مكرونة 400 جرام 11 جنيها.

السمنة بمختلف أنواعها من 155 حتى 220 جنيها.

بلح نصف جاف 700 جرام 42 جنيها.

بلح نصف جاف 1400 جرام 75 جنيها.

بلح ناشف الكيلو 50 جنيها.

فول بلدي 50 جنيها.

قمر الدين سوري 55 جنيها.