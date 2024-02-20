«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سيدي شبيب

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح تنظيم قافلة طبية مجانية، يومي الأربعاء والخميس، بقرية سيدى شبيب التابعة لإدارة الضبعة، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية.

الكشف والعلاج بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى الكشف والعلاج يقدم خلال القافلة الطبية بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر إحتياجًا.

قوافل بالقرى والمراكز

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، والعمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم.

التخصصات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها تخصص أمراض الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء والتوليد، والتثقيف الصحى بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.