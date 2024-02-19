توقيع الكشف على 1622 مريضا في قافلة طبية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، إذ تجوب القوافل الطبية، مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة

من جهته، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنّ مديرية الصحة، نفذت قافلة طبية علاجية بقرية المطاهرة الشرقية بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 14 و15 من فبراير الجاري، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لها بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنّ القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 202 حالة جراحة و383 حالة أطفال و270 باطنة و89 نساء، و103 أسنان، و157 جلدية، و143 أنف وأذن، و27 تنظيم أسرة، ورمد 149، و99 مسالك، إلى جانب إجراء 246 تحليلا متنوعا و17 حالة موجات صوتية و 8 حالات أشعة عادية، و106 كشف مبكر للضغط والسكر، 12 حالة خلع أسنان ، وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ125 مترددًا.