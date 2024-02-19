الكشف على 992 طفلا في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرية بني بكار

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، «القافلة الطفولية الطبية التوعوية الترويحية لجوالي جامعة كفر الشيخ»، اليوم الاثنين، بقرية بني بكار التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن فعاليات مركز التدريب الكشفي والإرشادي.

الكشف على عدد كبير من الأطفال في تخصصات مختلفة

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من الأطفال في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت عيادة الأطفال الطبية التخصصية، وعيادة طب الفم والأسنان، وعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة والتوعية الأسرية، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

وأجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على 992 حالة من الأطفال أبناء قرية بني بكار والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

عقد 5 ندوات توعوية

كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات بالقافلة الطفولية الطبية التوعوية الترويحية لجوالي جامعة كفر الشيخ، والتي ضمت ألعاب كشفية ترويحية وهدايا تذكارية تم توزيعها على أطفال القرية، بالإضافة إلى عقد 5 ندوات توعوية ضمن حملة التوعية بخطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وكيفية التعامل مع ولي الأمر المدخن، ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات، والتي شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة بالجامعة.