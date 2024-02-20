قيادي بـ«مستقبل وطن» عن تقدم مصر بمذكرة لـ«العدل الدولية»: تكشف جرائم إسرائيل

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها غدًا، موضحًا أنها خطوة تؤكد دور مصر التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني.

مصر لم تتوان لحظة عن دعم القضية الفلسطينية

وأضاف في بيان له، أن طلب الجمعية العامة فرصة لكشف جرائم الاحتلال أمام العالم، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوان لحظة عن دعم القضية الفلسطينية بكل ما لديها من جهود وأدوات على مختلف الأصعدة، خاصة أن مصر تتحرك في اتجاه وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، لتعويض الشعب الفلسطيني عما حدث لهم من أضرار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن مصر تستخدم كل السبل لوقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، خاصة أن هذه القضية لم تعد قضية تتعلق بالمنطقة العربية فقط، بل لها تأثير كبير على العالم كله.

ضرورة تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار

وأشار إلى أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تتضمن تأكيد مسئولية إسرائيل عن كل الانتهاكات والجرائم الأفعال غير المشروعة ضد الشعب الفلسطيني دوليا، بما يجبر الاحتلال على الانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.