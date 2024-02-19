حزب المؤتمر: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، إن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ 133 يوما تقريبًا، موضحا أن مصر تقدمت بمذكرة للمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر منذ 75 عامًا، بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني، إضافة لسياسات طرد وتهجير وتدمير منازل الشعب الفلسطيني.

مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف «رسلان»، في بيان له، أن مصر ستقوم بمرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، للكشف عن الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ 1948 وحتى الآن، موضحا أن مصر استخدمت علاقاتها الخارجية بالدول الأخرى منذ بدء الاعتداء على قطاع غزة في محاولة لوقف إطلاق النار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تصفية القضية الفلسطينية، من خلال رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، مضيفًا أن مجلس الشيوخ عقد جلسة طارئة، ورفض خلال هذه الجلسة ملف التهجير، مؤكدًا أن الدولة المصرية ذات سيادة، ولديها جيش قوي قادر على الدفاع عن الأمن القومي المصري بأي طريقة وبأي ثمن.

رفض تهجير الشعب الفلسطيني

وأشار الأمين العام للحزب إلى أن أراضي سيناء رويت بدماء الشعب المصري وهي غالية الثمن، ولا يمكن أن نفرط في أراضي سيناء على الإطلاق، موضحا أن الدولة المصرية استخدمت علاقاتها مع الدول الكبرى، في محاولة لوقف إطلاق النار، ورفض مخطط التهجير.

ولفت إلى أن تهجير الشعب الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية إلى أي مكان يعني إنهاء القضية إلى الأبد، لذلك مصر تمسكت برفض مخطط التهجير بأي شكل، موضحا أن مصر نجحت من خلال التواصل مع كافة الأطراف إلى إعداد هدنة إنسانية مؤقتة خلال الفترة السابقة، وتبادل بعض الأسرى، إلا أن تعنت الجانب الإسرائيلي حال دون استمرار الهدنة.

ولفت إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل والأوحد للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر رغم الظروف الاقتصادية على المصريين، إلا أنها شاركت بنسبة 80% من المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة، وهذا دليل على أن مصر لم ولن تتخلى عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر لم تقم أبدًا بإغلاق معبر رفح على الإطلاق، حيث عملت مصر على رفع كفاءة المعبر بعد قيام الاحتلال بضربه من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة وإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن ادعاءات الجانب الإسرائيلي بأن مصر هي التي لا تدخل المساعدات غير صحيح على الإطلاق.