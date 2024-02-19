السفيرة نميرة نجم تكشف كواليس المرافعة التاريخية باسم فلسطين أمام «العدل الدولية»

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني، أمام محكمة العدل الدولية، إنّ المرافعة اليوم باسم فلسطين كانت تاريخية، وبدأت بكلمة وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، الذي شرح تاريخ القضية فلسطين منذ نهاية الانتداب إلى الآن، التمزق الذي حدث للشعب والأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك حدثت مرافعات قانونية لفريق القانونية باسم فلسطين.

المشروع الاستيطاني

وتابعت «نجم»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أنّ المرافعة كانت موضعية متكاملة الأطراف حول المشروع الاستيطاني الذي يتعدى الاحتلال، ويصل لمرحلة الاستعمار، ثمّ تقديم الدفوع المقدمة لإثبات بأن ما يحدث في الأراضي المحتلة من تفرقة عنصرية، وخروقات الاحتلال التي تصل للفصل العنصري، والتفرقة العنصرية داخل القوانين الإسرائيلية، التي تستهدف المواطنين الإسرائيليين من أصل فلسطيني.

وأشارت إلى أن المرافعة تناولت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحديث عن تداعيات الخروقات لقواعد القانون الدولي من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن المرافعة طالبت باعتبار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير مشروع.

وأوضحت أنه بعد انتهاء المرافعات القانونية، تولى السفير رياض منصور سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلقاء كلمة كانت عاطفية إلى حد كبيرة، وانتهت بوصف ما يحدث في قطاع غزة، والوضع الإنساني على الأرض، كما طالب المحكمة باتخاذ مواقف جادة تجاه الاحتلال، والعمل على إنهائه مباشرة.

ولفتت إلى أنه هناك صعوبة في تخيل ما يمكن أن يصدر من المحكمة من قرارات، ولكنها تأمل في أن يؤكد الرأي الاستشاري للمحكمة أن ما يحدث في الأراضي الفلسطيني مشروع استيطاني متكامل الأركان، يفرق بين المواطنين على أساس عنصري، ويؤدي إلى دحض حق الجانب الآخر في تقرير مصيره.