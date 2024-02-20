لحظة غرق سفينة «رابي مار» البريطانية في خليج عدن (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة إغراق سفينة بريطانية في خليج عدن، وسط تأكيدات من وكالات الأنباء العالمية بغرق سفينة الشحن البريطانية «رابي مار» غداة استهدافها بصاروخين، ونجاة طاقمها المكون من 20 بحارا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأنّ جماعة الحوثيين أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة أمس في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وتوقفت السفينة بشكل كامل نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية في أثناء أدائها مهام عدائية بالحديدة.

لحظة إغراق السفينة البريطانية

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسفينة الغارقة، وهي تقف في عرض خليج عدن ويميل نصفها إلى البحر.

#اليمن



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لحظة غرق السفينة البريطانية بعد استهدافها على يد حركة أنصار الله اليمنية.#الحوثيين #اليمن_قول_وفعل pic.twitter.com/g9Q1QPE0lP — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) February 19, 2024

كما تدوالو فيديو آخر للسفينة والبحر يبلتعها الكامل.