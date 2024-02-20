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لحظة غرق سفينة «رابي مار» البريطانية في خليج عدن (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
11:47 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
إغراق سفينة بريطانية

إغراق سفينة بريطانية

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة إغراق سفينة بريطانية في خليج عدن، وسط تأكيدات من وكالات الأنباء العالمية بغرق سفينة الشحن البريطانية «رابي مار» غداة استهدافها بصاروخين، ونجاة طاقمها المكون من 20 بحارا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأنّ جماعة الحوثيين أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة أمس في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وتوقفت السفينة بشكل كامل نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية في أثناء أدائها مهام عدائية بالحديدة.

لحظة إغراق السفينة البريطانية 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسفينة الغارقة، وهي تقف في عرض خليج عدن ويميل نصفها إلى البحر.

كما تدوالو فيديو آخر  للسفينة والبحر يبلتعها الكامل.

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«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون استهدفوا سفينة بريطانية في خليج عدن
بقلم ماريان سعيد